بوتين: الأمن السيبراني قضية مهمة وسنبدأ مشاورات مع واشنطن حول الهجمات المتبادلة

وكالات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الأمن السيبراني قضية مهمة للغاية، مشيرًا إلى أن عدد الهجمات الإلكترونية الأكبر يأتي من الولايات المتحدة

وتابع بوتين في مؤتمر صحفي عقب انتهاء القمة الروسية الأمريكية التي عقدت في جنيف، أن روسيا ستبدأ مشاورات مع واشنطن بشأن الهجمات السيبرانية المتبادلة.

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن هناك تباين في وجهات النظر بين البلدين في عدة قضايا وملفات، لكنهما تسعيان إلى إيجاد أرضية مشتركة مع لحل الخلافات بين البلدين.

وأعلن مسؤولون في البيت الأبيض، انتهاء جولة المحادثات الموسعة الأمريكية الروسية، في وقت سابق التي عقدت في جنيف، بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين، والوفدين المرافقين لهما بعد فاصل وجيز في فيلا "لا غرانج" في جنيف، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.