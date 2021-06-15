العراق يطالب الجامعة العربية بمراقبة الانتخابات

العراق - (أ ش أ)

طالبت وزارة الخارجية العراقية، جامعة الدول العربية بإرسال مبعوثين لمتابعة الانتخابات المقبلة.

وذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجيَّة فؤاد حسين طالب جامعة الدول العربيَّة بإرسال مراقبين لمتابعة سير العملية الانتخابية المقبلة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العراقية في 10 أكتوبر المقبل.