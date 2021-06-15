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العراق يطالب الجامعة العربية بمراقبة الانتخابات

09:35 م الثلاثاء 15 يونيو 2021
العراق يطالب الجامعة العربية بمراقبة الانتخابات

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

العراق - (أ ش أ)

طالبت وزارة الخارجية العراقية، جامعة الدول العربية بإرسال مبعوثين لمتابعة الانتخابات المقبلة.

وذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجيَّة فؤاد حسين طالب جامعة الدول العربيَّة بإرسال مراقبين لمتابعة سير العملية الانتخابية المقبلة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العراقية في 10 أكتوبر المقبل.

هذا المحتوى من

Asha
فؤاد حسين وزارة الخارجية العراقية جامعة الدول العربية

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