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بايدن: على أوكرانيا فعل الكثير حيال الفساد لتنضم للناتو

12:17 ص الثلاثاء 15 يونيو 2021
بايدن: على أوكرانيا فعل الكثير حيال الفساد لتنضم للناتو

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين، إنه ينبغي على أوكرانيا القيام بحملة على الفساد المستشري في البلاد وأن تلبي معايير غير محددة أخرى قبل أن يمكن النظر في طلب انضمامها إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، حسبما افادت وكالة بلومبرج للأنباء .

ونقلت بلومبرج عن بايدن قوله في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، في بروكسل في أعقاب قمة حلف الناتو: "هذا يعتمد على ما إذا كانت تستوفي المعايير، والحقيقة هي أنه لا يزال يتعين عليهم التخلص من الفساد".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويترفى وقت سابق الاثنين، إن قادة الناتو أكدوا أن بلاده "ستصبح عضوًا في الحلف".

جو بايدن أوكرانيا حلف شمال الأطلسي

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