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أمين عام الناتو: لا يحق لروسيا التدخل إذا ما أرادت أوكرانيا الانضمام للحلف

06:27 م الإثنين 14 يونيو 2021
أمين عام الناتو: لا يحق لروسيا التدخل إذا ما أرادت أوكرانيا الانضمام للحلف

حلف الناتو

وكالات:

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أنه لا يحق لروسيا التدخل أو الاعتراض إذا ما أرادت أوكرانيا وجورجيا "الانضمام للحلف"، لافتًا إلى استمرار "الناتو" بدعم البلدين، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين إنه "لا يحق لروسيا التدخل أو الاعتراض إذا ما أرادت أوكرانيا الانضمام لحلف الناتو وسنستمر بدعم كييف وجورجيا".

وأضاف "نجدد دعمنا لجورجيا ولا نقبل أن تكون أجزاء من أراضيها خارج سيطرتها".

حلف الناتو جورجيا أوكرانيا روسيا

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