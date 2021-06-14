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رئيسا الحكومة الليبية والمجلس الرئاسي يبحثان آخر الاستعدادات لـ"مؤتمر برلين 2"

04:42 م الإثنين 14 يونيو 2021
رئيسا الحكومة الليبية والمجلس الرئاسي يبحثان آخر الاستعدادات لـ"مؤتمر برلين 2"

محمد المنفي

طرابلس- (أ ش أ(:

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الإثنين، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، آخر الاستعدادات لـ"مؤتمر برلين 2"، فضلا عن عدد من الملفات الخدمية.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي - أوردته بوابة الوسط الليبية اليوم الاثنين - فإن الاجتماع تركز حول المشاركة في "مؤتمر برلين 2" نهاية الشهر الجاري، والتشاور بشأن عدة قضايا إقليمية أخرى تهم الشأن الليبي.

كما تطرق الاجتماع لعدد من الملفات الخدمية التي تتعلق برفع المعاناة عن المواطن كالكهرباء ولقاح كورونا.

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محمد المنفي المجلس الرئاسي الليبي الحكومة الليبية ليبيا مؤتمر برلين 2

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