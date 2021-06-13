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بايدن يدعو حلفاءه في قمة السبع لتشكيل جبهة أقوى ضد الصين

12:26 ص الأحد 13 يونيو 2021
بايدن يدعو حلفاءه في قمة السبع لتشكيل جبهة أقوى ضد الصين

جو بايدن

لندن - (د ب أ)

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن وحلفاؤه في مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى تركيزهم مساء أمس السبت إلى محاولة توحيد الديمقراطيات الرائدة في العالم ضمن مشروع جديد يهدف إلى الحد من النفوذ العالمي المتنامي للصين.

ويتمثل محور هذا الجهد هو برنامج استثماري جديد، أو "بنك البنية التحتية"، لتعبئة المليارات من الموارد العامة والخاصة لدعم المشاريع الكبرى في الدول النامية كبديل لمبادرة الحزام والطريق الصينية.

وسيمثل هذا الجهد أول استجابة رئيسية من قبل الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع الأخرى للمبادرة التي أطلقتها الصين عام 2013، والتي زادت بشكل كبير من نفوذها في جميع أنحاء العالم حيث وقعت أكثر من 60 دولة صغيرة على إنشاء مشاريع أو أعربت عن رغبتها في القيام بذلك.

جو بايدن الصين قمة السبع الولايات المتحدة

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