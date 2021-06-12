قادة مجموعة السبع يناقشون منشأ كورونا

لندن - (د ب أ)

قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن قادة مجموعة السبع ناقشوا احتمال انتشار جائحة كوفيد-19 بسبب تسرب من مختبر صيني.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" عن تيدروس قوله "لقد أثير" و"تناقشنا بشأن المنشأ".

ولم يستبعد تحقيق عن منشأ الوباء أجرته منظمة الصحة العالمية أي نظرية وراء تفشي الجائحة.

وقال فريق من الخبراء من منظمة الصحة العالمية والصين في فبراير إن الفيروس "من غير المرجح للغاية" أن يكون قد تسبب بعدوى البشر نتيجة حادث مرتبط بمختبر في معهد ووهان لعلم الفيروسات.

لكن منظمة الصحة العالمية قالت إن "جميع الفرضيات لا تزال مطروحة" وتريد تنفيذ مرحلة ثانية من عملها، بينما أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بإجراء تحقيق حول منشأ الفيروس، بما في ذلك نظرية تسربه من مختبر.

وقال تيدروس للصحفيين في قمة مجموعة السبع: "نعتقد أن كل الفرضيات يجب أن تكون مفتوحة، ونحن بحاجة إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية لمعرفة المنشأ حقا".