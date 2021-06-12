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غدا.. مصر للطيران تسير 59 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

01:18 م السبت 12 يونيو 2021
غدا.. مصر للطيران تسير 59 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

مصر للطيران تسير 59 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

كتب - محمد عبيد

تسير شركة مصر للطيران غدا الأحد، رحلاتها إلى 59 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 5 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين .

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا، بمعدل ٤١ رحلة دولية الى كل من (بغداد، إربيل، نجامينا، لاجوس، تونس، الدوحه، لندن، نيويورك، ميلانو، دبي، روما، أبوجا، باريس، إسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، أبوظبي، الشارقة، عنتيبي، أديس ابابا، موسكو، فيينا، البحرين، الخرطوم، بيروت)، و١٣ رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم)، و٥ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 5 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

حركة الطيران مصر للطيران تسيير الرحلات الجوية

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