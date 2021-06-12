Masrawy logo white

البرازيل تسجل أكثر من 85 ألف إصابة جديدة بكورونا و2216 حالة وفاة

01:45 ص السبت 12 يونيو 2021
البرازيل تسجل أكثر من 85 ألف إصابة جديدة بكورونا و2216 حالة وفاة

أرشيفية

برازيليا- (أ ش أ):
سجلت البرازيل 85 ألفا و149 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي أكثر من 17 مليون حالة.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد بواقع 2216، ليصل إجمالي الوفيات إلى 476 ألفا و630 حالة.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة للمؤشرين.

هذا المحتوى من

البرازيل فيروس كورونا حالات وفيات

الخبر التالى:

الخارجية الأمريكية تبدي قلقها إزاء أجواء الانتخابات الإثيوبية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
755

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

653

متعافون اليوم

271047

إجمالي الإصابات

15510

إجمالي الوفيات

199285

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:37 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا