الصحة العالمية تدعو إلى جهد هائل لتوسيع إتاحة لقاحات كورونا في أفريقيا

جنيف - (د ب أ):

ذكرت ماتشيديسو موتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، أن الدول الأفريقية بحاجة إلى الحصول على 225 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا بحلول سبتمبر للوفاء بالهدف العالمي بتطعيم 10 % على الأقل من سكان القارة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن موتي القول في إيجاز عبر الإنترنت اليوم الخميس: "هذا سوف يتطلب جهدا هائلا حقا فيما تشير توقعاتنا بأنه بدون زيادة كبيرة في اتاحة اللقاحات، لن تحقق سوى سبع دول أفريقية هذا الهدف".

ولم يتلق سوى 2 % من الشعب الأفريقي على جرعة واحدة من لقاح مضاد لكوفيد-19 حتى الآن، فيما تعتمد الحكومات على مبادرة كوفاكس لتقاسم اللقاحات.

وقالت إن خطط الرئيس الأمريكي جو بايدن لشراء نصف مليار جرعة من لقاح فايزر والتبرع بها لـ92 دولة من منخفضي ومحدودي الدخل والاتحاد الأفريقي هي "خطوة مهمة للأمام". ورحبت أيضا بإعلان مؤسسة ماستر كارد عن تبرع بقيمة 3ر1 مليار دولار لدعم برنامج التطعيم الأفريقي.

وقالت: "هذه الأنواع من الشراكات مطلوبة لإنهاء الجائحة".