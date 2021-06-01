قادة منظمات دولية يوجهون نداء عامًا لمكافحة كورونا

جنيف - (د ب أ)

دعا قادة بعض المنظمات الرئيسية في العالم إلى توفير مليارات الدولارات ليتمكن العالم من مكافحة وباء فيروس كورونا بشكل فعال، وذلك قبيل مجموعة من الاجتماعات المقبلة لقادة دول العالم.

وفي رسالة بتوقيع مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جيورجيفا ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية نجوزي اوكونجو ايويالا والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانو جيبريسيوس، قال قادة المنظمات الأربع إن "استثمار 50 مليار (دولار) لإنهاء الوباء ربما يكون أفضل استخدام للمال العام نراه في حياتنا".

وهناك حاجة إلى هذه الأموال لزيادة إنتاج اللقاحات من أجل توزيعها على الدول الفقيرة وتوفير اختبارات الفيروس وتجديد مخزون الإمدادات الطبية.

وجاءت هذه الرسالة بهدف جذب انتباه القادة، أولا من خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في الأسبوع الجاري ثم في الأسبوع المقبل، خلال اجتماع رؤساء دول وحكومات المجموعة.

وقد انتقد خبراء الصحة في العالم، وكان في مقدمتهم تيدروس، العالم الغني لشراء لقاحات أكثر من حاجته، في الوقت الذي تعاني فيه الدول الفقيرة لتطعيم العاملين في المجال الصحي والأفراد المعرضين للخطر.