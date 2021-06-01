الرئيس البيلاروسي: حال تهديد الناتو لبلادنا ستصل القوات الروسية خلال 24 ساعة

روسيا - (أ ش أ)

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إنه في حال تهديد حلف الناتو لبلاده فإن القوات الروسية ستصل إلى بيلاروس خلال 24 ساعة.

وأضاف الرئيس البيلاروسي في تصريح اليوم الثلاثاء بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "لم تكن هناك مناقشات مع الرئيس الروسي أثناء محادثاتنا في سوتشي مؤخرا بشأن نقل قوات مسلحة روسية إلى بيلاروس بشكل دائم أو حول إنشاء قواعد عسكرية"، وأشار إلى عدم مناقشة هذه الموضوعات "لأننا لا نحتاجها" على حد قوله.

وتابع: "سيكون هناك بعض الحذر، وإذا رأينا نشاطا لدى الناتو يصل إلى حد النزاع العسكري، سيتم نقل الوحدات والقوات الروسية إلى بيلاروس في غضون 24 ساعة"، مشددا على أن هذا لن يتم إلا في حال تفاقم الوضع العسكري.

وأكد لوكاشينكو أنه لا يحق لدول الغرب وغيرها اتهام بلاده بإنشاء قواعد عسكرية روسية أو صينية أو غيرها على أراضيها، قائلا: "لماذا تلومونا؟ أنتم تقومون بإنشاء قواعد في بولندا".

وأوضح لوكاشينكو أن دول الناتو لا ترى أن تصرفاتها تساعد على التصعيد العسكري على الحدود، ولكنها بدأت بكيل الاتهامات إلى بيلاروسيا.