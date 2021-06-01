أبومازن يثمن جهود الرئيس السيسي لترتيب البيت الفلسطيني

القاهرة - أ ش أ

ثمن الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبومازن) جهود الرئيس عبدالفتاح السيسى لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، والدعوة لعقد اجتماع للفصائل في مصر الأسبوع المقبل.

وتتوجه الوفود الفلسطينية المختلفة إلى القاهرة الأسبوع المقبل لبدء الحوار الوطني والتمهيد لاجتماع الأمناء العامين للفصائل برعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحرك مصري سريع في كافة الملفات الفلسطينية بصورة متوازية لتحقيق الاستقرار في المناطق الفلسطينية بالتنسيق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أكد الأمس الاثنين، أن مصر تقوم بجهد كبير من أجل تثبيت التهدئة والعمل إلى إفساح المجال للعودة إلى العملية السلمية بالتعاون مع القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة، موجها دعوة إلى كافة القوى الاقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة توحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية، تحت مظلة منظمة التحرير، مشددا على الدعم المصرى الكامل للشعب الفلسطيني وقادته، لافتا إلى أن مصر تتمسك بإنجاز المصالحة الفلسطينية في أقرب وقت.

وأكد الرئيس السيسي أهمية إنهاء الانقسام الفلسطيني، مشددا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في قطاع غزة.