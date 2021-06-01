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الرئاسة اللبنانية تنفي علم عون المسبق بتهريب الأموال

10:55 ص الثلاثاء 01 يونيو 2021
الرئاسة اللبنانية تنفي علم عون المسبق بتهريب الأموال

الرئيس اللبناني ميشال عون

بيروت أول (د ب أ):

نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، علم الرئيس ميشال عون المسبق بعمليات تهريب الأموال من مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت.

وقال المكتب، في بيان صحفي اليوم: "لا صحة مطلقاً لما أورده الإعلامي جان عزيز في مقابلته على محطة "الجديد" أول أمس الأحد الماضي عن أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان على علم مسبق بعمليات تهريب الأموال وأرقامها من مطار رفيق الحريري الدولي ، وغيرها من الأخبار المختلقة التي وردت في المقابلة".

وأعلن المكتب أن "مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها تندرج في إطار الحملات المبرمجة التي تستهدف رئاسة الجمهورية لأسباب لم تعد خافية على أحد والتي لا طائل منها".
وكان الإعلامي جان عزيز أعلن في مقابلة على قناة" الجديد" المحلية أمس الأول الأحد أن "رئيس الجمهورية ميشال عون يعلم كل شيء عن حركة الأموال في مطار بيروت".

ميشال عون بيروت لبنان مطار رفيق الحريري الدولي الأموال

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