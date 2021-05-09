تمديد إجراءات الإغلاق بسبب كورونا في العاصمة الهندية حتى 17 مايو

نيودلهي - (أ ش أ):

أعلن رئيس وزراء دلهي أرفيند كيجريوال، اليوم الأحد، تمديد الإغلاق المفروض في العاصمة الهندية أسبوعا آخر حتى 17 مايو الجاري، متعهدا بتشديد تنفيذ الإجراءات، كما أمر بالتعليق الكامل لخدمات المترو هذا الأسبوع.

وأشار كيجريوال - بحسب ما نقلته صحيفة (هندوستان تايمز) الهندية - إلى الحاجة للسيطرة على الارتفاع غير المسبوق في حالات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتوسيع المتناسب للبنية التحتية الصحية، قائلا "مضطرون إلى زيادة الإغلاق لمدة أسبوع آخر من أجل سلامة الناس".

وأضاف "إنقاذ الأرواح يمثل أولوية أكبر في الوقت الحالي.. وإذا بقينا على قيد الحياة، يمكننا التفكير في الانتعاش الاقتصادي في مراحل لاحقة".

يشار إلى أنه كان من المفترض أن تنتهي صلاحية إجراءات الإغلاق في الهند يوم غد /الاثنين/ بعد تمديدها عدة مرات، وذلك وسط استمرار تدهور الوضع الوبائي في البلاد، حيث أعلنت وزارة الصحة في وقت سابق اليوم تسجيل 403 آلاف و738 حالة إصابة و4092 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.