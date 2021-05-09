التسجيل للانتخابات الرئاسية الإيرانية يبدأ الثلاثاء

01:35 م الأحد 09 مايو 2021
التسجيل للانتخابات الرئاسية الإيرانية يبدأ الثلاثاء

إيران

طهران- (د ب ا):

يبدأ بعد غد الثلاثاء تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في 18 يونيو القادم.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أن التسجيل سيظل متاحا حتى السبت القادم.

ويتعين، ووفقا لما أعلنه مجلس صيانة الدستور، على المرشحين التوجه إلى وزارة الداخلية وبحوزتهم الوثائق المطلوبة للترشح.

ولا يحق للرئيس الإصلاحي حسن روحاني الترشح لهذه الانتخابات بعدما قضى ولايتين في المنصب.

ولا توجد مؤشرات واضحة بشأن هوية من هم المرشحون الأوفر حظا. ووفقا لمراقبين، فإن روحاني نفسه لم يكن الأوفر حظا في الانتخابات التي فاز من خلالها بولايته الأولى.

وإلى جانب الانتخابات الرئاسية، ستجرى انتخابات الدورة السادسة للمجالس البلدية الإسلامية في المدن والقرى والدورة التكميلية الثانية لمجلس خبراء القيادة والدورة التكميلية الأولى لمجلس الشورى الإسلامي.

الانتخابات الرئاسية الإيرانية إيران انتخابات

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