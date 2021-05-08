بعد إغلاقه.. محافظ القاهرة لصاحب مطعم شهير في الحسين: "حذرناك مرة واتنين"

11:44 م السبت 08 مايو 2021
بعد إغلاقه.. محافظ القاهرة لصاحب مطعم شهير في الحسين: "حذرناك مرة واتنين"

خالد عبدالعال محافظ القاهرة

كتب- أسامة علي:

شن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، حملة بشوارع القاهرة للتأكد من تطبيق مواعيد الإغلاق في التاسعة مساء في اليوم الثاني من تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وأغلقت الحملة، مطعم شهير في شارع الحسين، وقال المحافظ خلال الحملة لصاحب المطعم الشهير: "حذرناك مرة واتنين وتلاتة"، وتوعد المحافظ بإيقاف رئيس الحي عن العمل.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالالتزام في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك، وخلال إجازة عيد الفطر للحد من زيادة أعداد الإصابة بالفيروس والتصدي بحزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامات الواقية والاستمرار في الحملات اليومية المكثفة على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الالتزام بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا.

خالد عبدالعال محافظ القاهرة مواعيد الإغلاق فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية

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