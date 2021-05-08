إخماد حريق في مصنع طائرات "بوينج" في ولاية أمريكية

10:32 م السبت 08 مايو 2021
إخماد حريق في مصنع طائرات "بوينج" في ولاية أمريكية

ارشيفية

واشنطن - (د ب أ)

قالت شركة صناعة الطائرات الأمريكية العملاقة بوينج اليوم السبت، إن حريقًا شب في منطقة منعزلة بمصنعها في ساوث كارولينا تم إخماده، وأنه لم تكن هناك إصابات، ولم تلحق أية أضرار بالطائرات، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن الشركة قولها إن الحريق كان على سطح مبنى التجميع النهائي في الموقع، الذي يقع بجوار مطار تشارلستون الدولي.

وقالت بوينج إن الحادث لن يؤثر على سير عملية الإنتاج.

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