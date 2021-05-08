روسيا تدين الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس المحتلة وتدعو لتفادي التصعيد

موسكو- أ ش أ:

أدانت روسيا الاعتداءات على المدنيين المسالمين في مدينة القدس، داعية جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي خطوات من شأنها تصعيد العنف.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، السبت - أن هناك عدة عوامل تسهم في تأجيج التوترات في القدس، منها القرار الإسرائيلي بشأن إجلاء عدد من الفلسطينيين قسرا من منازلهم في حي الشيخ جراح، وتمرير خطط لبناء 540 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة هارحوما، بالإضافة إلى مقتل فلسطينيين اثنين مؤخرا جراء حادث وقع في حاجز سالم غرب مدينة جنين في الضفة الغربية.

وأشار البيان إلى أن روسيا تتابع ببالغ القلق هذه التطورات، وتدين بشدة الاعتداءات على مدنيين مسالمين، داعية جميع الأطراف لضبط النفس.

وأكدت موقفها المبدئي والثابت الذي انعكس في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وهو يقضي بأن مصادرة الأراضي والممتلكات الواقعة فيه و الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منها القدس الشرقية لا تحمل قوة قانونية، مشددا على أن خطوات كهذه تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتحول دون التوصل إلى تسوية سياسية مبنية على إنشاء دولتين فلسطينية وإسرائيلية تتعايشان بسلام وأمان ضمن حدود عام 1967.