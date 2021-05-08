العراق يطالب بوقف الهجمات العدائية ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة

بغداد- (د ب أ):

أدان العراق، السبت، اقتحام القوّات الإسرائيليّة للمسجد الأقصى، مطالباً "بوقفِ الهجمات العدائيّة على الآمنين".

وقالت وزارة الخارجية العراقية ، في بيان صحفي عبر فيسبوك، السبت، إن "الحكومة العراقية تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، وممارسة أعمال الترويع وبث الذُعرِ بين صفوف المصلّينَ الفلسطينيين".

وأكدت الوزارة تضامن حكومة وشعب العراق مع أبناء القدس الشريف، مجددة الموقف الثابت والمبدئي من القضيّة الفلسطينية، التي كانت ولاتزال قضيةٌ محوريّة.

وأصيب 205 مصلين فلسطينيين خلال مواجهات الليلة الماضية مع الشرطة الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى في شرق القدس، تم نقل 88 منهم إلى المستشفيات ، حسبما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني.

وتشهد باحات المسجد الأقصى في شرق القدس مواجهات شبه يومية بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية منذ بداية شهر رمضان الحالي.

كما تشهد المدينة توترا على خلفية خطر ترحيل نحو 500 فلسطيني في حي الشيخ جراح من نحو 27 منزلا بفعل قرارات إخلاء أصدرتها محاكم إسرائيلية بموجب دعاوى رفعتها منظمات استيطانية بحسب مصادر فلسطينية.