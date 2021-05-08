التحالف الدولي: هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة "عين الأسد" بالعراق

10:23 ص السبت 08 مايو 2021
التحالف الدولي: هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة "عين الأسد" بالعراق

طائرة مسيرة

بغداد- أ ش أ:

أكد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق، اليوم السبت، وقوع هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة "عين الأسد" الجوية في محافظة الأنبار غربي العراق دون وقوع إصابات.

وقال الناطق باسم التحالف الدولي واين ماروتو - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إن قاعدة عين الأسد الجوية العراقية تعرضت لهجوم من منظومة استطلاع جوي بدون طيار، ولم يبلغ عن وقوع إصابات، مشيرا إلى أن الهجوم قيد التحقيق.

من جهته، قال القيادي في الحشد العشائري بمحافظة الأنبار قطري العبيدي، في تصريح أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم" إن أكثر من 90% ممن هم داخل القاعدة من الجيش العراقي وبقية الأجهزة الأمنية، 5% من قوات التحالف الدولي المنتشرة في العراق، هذه هي الضربة الثانية التي تتعرض لها القاعدة خلال أربعة أيام"، ولم يذكر تفاصيل عما إذا كان الاستهداف قد تسبب في خسائر بشرية أو مادية.

وكانت خلية الإعلام الأمني بالعراق أعلنت في 4 مايو تعرض قاعدة "عين الأسد" الجوية في محافظة الأنبار لقصف بصاروخين من نوع "كاتيوشا".

تقع قاعدة "عين الأسد" الجوية في محافظة الأنبار غربي العراق وعلى بعد 180 كيلو مترا عن العاصمة بغداد.

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طائرة مسيرة قاعدة عين الأسد العراق التحالف الدولي

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