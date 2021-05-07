واشنطن تدعو إسرائيل إلى التوقف عن إخلاء السكان بحي الشيخ جراح

وكالات:

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل إلى التوقف عن إخلاء السكان بحي الشيخ جراح، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

ويشهد حي "الشيخ جراح" وسط القدس منذ عدة أيام توترا كبيرا، ومواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، عقب تهديد الأخيرة عددا من العائلات المقدسية بإخلاء منازلها لصالح جمعيات استيطانية.

وأجّلت المحكمة الإسرائيلية العليا، يوم الأحد الماضي، إصدار قرارها بهذا الشأن، وأمهلت الطرفين 4 أيام (حتى يوم الخميس)، للتوصل إلى اتفاق بينهما، قبل أن تصدر قرارها النهائي.