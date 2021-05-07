خامنئى: إسرائيل "قاعدة إرهابية"

05:13 م الجمعة 07 مايو 2021
خامنئى: إسرائيل "قاعدة إرهابية"

علي خامنئي

طهران - (د ب أ):

وصف المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي العدو اللدود إسرائيل بأنها "قاعدة إرهابية"، وذلك في خطاب متلفز اليوم الجمعة.

وتحدث الرجل البالغ من العمر 82 عاما عن "نظام شرير" يتبع مسارا من القمع والإرهاب ضد الفلسطينيين ويتعين محاربته.

وقد أدلى خامنئي ، الذي له الكلمة العليا وفقا للدستور الإيراني في جميع الأمور الاستراتيجية الوطنية ، بتصريحاته في " يوم القدس " الذي يصادف احتلال اسرائيل للقدس الشرقية خلال حرب الأيام الستة .

وألغيت المظاهرات السنوية المعتادة ضد إسرائيل للسنة الثانية على التوالي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ومع ذلك ، شهدت العاصمة طهران، مواكب للسيارات والدراجات النارية، ومظاهرات معزولة فى الشوارع يهتف المشاركون فيها "تسقط إسرائيل" ويحرقون الأعلام الإسرائيلية.

وعادة ما تقام المسيرات التي تنظمها الدولة، والتي بدأها الزعيم الثوري آية الله الخميني في عام 1979، في يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

يشار إلى أن إيران لا تعترف بدولة إسرائيل وتعتبر حكومتها أصل جميع المشاكل في المنطقة.

علي خامنئي طهران إيران الإرهاب الاحتلال الإسرائيلي

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