تليجراف: مخاوف من انتشار سلالة كوفيد الهندية في المملكة المتحدة

لندن - أ ش أ

ذكرت تقارير بريطانية اليوم الجمعة، أنه من المحتمل أن يتم رفع سلالة الفيروس التاجي التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند إلى متغير مثير للقلق بعد العثور على مجموعات في عدة مناطق في إنجلترا.

ووفقا لمصادر إعلامية بحسب ما أوردته صحيفة (ديلي تليجراف) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، فإن حالات متنوعة وجدت في المدارس ودور الرعاية وأماكن العبادات بشمال غرب العاصمة البريطانية لندن وميدلاندز الشرقية المرتبطة إلى حد كبير بالسفر.

ويمكن أن يعني مثل هذا التغيير تصعيد الاستجابة من هيئة الخدمات الصحية البريطانية حيث تعد تلك السلالة واحدة من ثلاثة متغيرات ذات صلة شوهدت لأول مرة في الهند والتي تم اكتشافها في المملكة المتحدة وتم تصنيفها على أنها قيد المتابعة من قبل الهيئة.

ومن جانبها، أعلنت هيئة الخدمات الصحية البريطانية أن التحديثات بشأن عدد الحالات المقرر إصدارها أمس الخميس تأخرت بسبب مشكلات في المعالجة.