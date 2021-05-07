ألمانيا تسجل أكثر من 18 ألف إصابة جديدة و284 وفاة بفيروس كورونا

08:44 ص الجمعة 07 مايو 2021
ألمانيا تسجل أكثر من 18 ألف إصابة جديدة و284 وفاة بفيروس كورونا

أرشيفية

برلين-(أ ش أ):

سجلت ألمانيا 18 ألفا و485 إصابة بفيروس كورونا المستجد و284 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما أفاد به معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة.

وأظهرت بيانات المعهد الألماني أن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة التي سجلتها البلاد منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 4 ملايين و491 ألفا و988 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالمرض إلى 84 ألفا و410 وفيات.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة إلى أكثر من 14ر3 ملايين شخص حتى الآن.

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