واشنطن تعلن دعمها للتنازل عن حماية براءات اختراع لقاحات كورونا

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي، اليوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن ستدعم مقترحا للتخلي عن الحماية الدولية لبراءات اختراع لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت تاي في بيان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن "الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كوفيد-19 تتطلب إجراءات خارجة عن المألوف".

وأشارت تاي إلى أن الولايات المتحدة ستبدأ في المشاركة بمفاوضات منظمة التجارة العالمية حول الشكل المحدد لوثيقة التنازل عن براءات اختراع اللقاحات، والتي يقول مؤيديها إنها ستتيح وصفات اللقاحات بشكل عام لتسمح للدول ذات الدخل المنخفض في صنع جرعاتهم بأنفسهم.

وأضافت تاي أن "إدارة بايدن تؤمن بشدة بحماية الملكية الفكرية، لكن من أجل إنهاء هذه الجائحة، تدعم (الإدارة) التنازل عن هذه الحماية فيما يخص لقاحات فيروس كوفيد-19".

ونوهت تاي بأن "مفاوضات منظمة التجارة العالمية ستستغرق وقتًا نظرًا لطبيعة المؤسسة القائمة على توافق الآراء ومدى تعقيد القضايا التي يتم مناقشتها".

جدير بالذكر أن العديد من الدول ذات الدخل المنخفض دعمت اقتراح وثيقة التنازل، إلا أنها قوبلت بالمعارضة من دول أخرى بينها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا واليابان والبرازيل وكندا وأستراليا.