وزير يمني: ممارسات الحوثي جزء من سياسات التجويع المتعمد بحق المواطنين

11:31 م الثلاثاء 04 مايو 2021
وزير يمني: ممارسات الحوثي جزء من سياسات التجويع المتعمد بحق المواطنين

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني

اليمن - (أ ش أ)

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن ممارسات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، جزء من سياسات الإفقار والتجويع المتعمد بحق المواطنين في مناطق سيطرتها.

وأوضح معمر الإرياني في تصريح أوردته قناة "اليمن الفضائية" اليوم الثلاثاء، أن زعيم مليشيا الحوثي وجه مليشياته بصرف مئات الملايين من الريالات حصريًا لأتباعه من محافظة صعدة، بينما الملايين من المواطنين في العاصمة المختطفة وباقي المناطق الخاضعة لسيطرته يتضورون فقرًا وجوعًا، في أكبر مأساة إنسانية في العالم كما وصفتها تقارير الأمم المتحدة .

وأشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي نهبت الخزينة العامة والاحتياطي النقدي والإيرادات من الجمارك والضرائب في مناطق سيطرتها، وأوقفت مرتبات الموظفين منذ ستة أعوام، وخنقت القطاع الخاص، وصادرت مدخرات المواطنين عبر فرض الرسوم والجبايات غير القانونية، دون أي اعتبار لتردي الوضع الاقتصادي والمعاناة الإنسانية.

‏أضاف أن "مليشيا الحوثي الإرهابية وجهت المليارات التي نهبتها من خزينة الدولة والإيرادات وقوت ومدخرات المواطنين لصالح ما تسميه المجهود الحربي وتصعيد حربها المتواصلة على اليمنيين، وتمويل أنشطتها الإرهابية، وتنفيذ سياسات إيران التخريبية للإضرار بأمن واستقرار المنطقة وتهديد المصالح الدولية".

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معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني إيران مليشيا الحوثي

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