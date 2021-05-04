العراق يقرر فرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام

04:16 م الثلاثاء 04 مايو 2021
العراق يقرر فرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام

العراق يقرر فرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام

بغداد - أ ش أ

صادق مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، على توصية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام، اعتبارًا من 12 مايو الجاري حتى 22 من الشهر ذاته؛ وذلك للحد من انتشار جائحة كورونا وتطبيق الإجراءات الوقائية من خلال التباعد الاجتماعي والشروط الوقائية الاخرى، لاسيما بعد أن سجلت وزارة الصحة مؤخرا زيادة بأعداد الإصابات في عموم العراق.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (نينا) أن قرار حظر التجوال الشامل قد شمل غلق المطاعم والكافتيريات والمقاهي ودور السينما والمتنزهات وقاعات المناسبات والأفراح والقاعات الرياضية وغيرها، فضلا عن منع التجمعات البشرية بأشكالها كافة.

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العراق حظر التجوال فيروس كورونا بغداد

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