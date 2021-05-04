أول عابرة جنسيا تحكم مباراة في دوري كرة القدم الإسرائيلي الممتاز
تل أبيب- (بي بي سي):
قادت أوّل حكم عابرة جنسياً في الدوري الإسرائيلي لكرة القدم، سابير بيرمان، أولى مبارياتها في دوري الدرجة الأولى، الاثنين، منذ إعلانها تغيير اسمها وتقديم نفسها كأنثى، أواخر أبريل الماضي.
وبموجب هذا الإعلان، أصبحت بيرمان، البالغة من العمر 26 عاماً، والتي كانت تمارس التحكيم كرجل يدعى ساغي، أول عابرة جنسياً تدير مباراة في الدوري الإسرائيلي.
ونزلت بيرمان إلى أرضية ملعب "سامي عوفر" في حيفا، وسط مزيج من التصفيق والصافرات، وأظهرت لقطات للمباراة أحد المشجعين رافعا لافتة كتب عليها "سابير، كلنا معك".
وقالت بيرمان، الشهر الماضي، إنها لا تعرف "إذا ما كنتُ رائدة أو أول شخص يفعل ذلك، لكنني أتخذ هذا المسار من أجلي"، مشيرة إلى أنها تلقت تهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي، كما تلقت دعماً لاسيما من زملائها.
ووصفت رئيسة اتحاد الحكام الإسرائيليين، رونيت تيروش، بيرمان بأنها "شجاعة"، وقالت إنها بدأت "مساراً تاريخياً في كرة القدم الإسرائيلية".
وتعتمد إسرائيل قوانين تعتبر من بين الأكثر تساهلاً مع مجتمعات المثليين في المنطقة، كما أنها تعترف بزواج المثليين في الخارج، ولكن المثلية الجنسية تبقى من المحرمات في الأوساط اليهودية الدينية.
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