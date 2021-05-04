رئيس جنوب أفريقيا يحصل على تأييد للإطاحة بأمين عام الحزب الحاكم

10:42 ص الثلاثاء 04 مايو 2021
رئيس جنوب أفريقيا يحصل على تأييد للإطاحة بأمين عام الحزب الحاكم

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا

جوهانسبرج- (د ب أ):

تمكن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، من الحصول على تأييد كان بحاجة إليه من خمسة أعضاء بحزب المؤتمر الأفريقي الحاكم، لإرغام الأمين العام للحزب، آس ماجاشول، على التنحي عن منصبه حيث يواجه اتهامات جنائية، بحسب ما ذكرته صحيفة "بزينس داي"، دون الكشف عن كيف وصلت إلى هذه المعلومات.

وأشارت وكالة "بلومبرج"، الثلاثاء، إلى أن ماجاشول قد تجاهل حتى الآن إنذارا نهائيا من قيادة الحزب بالتنحي عن منصبه خلال محاكمته في تهم بالفساد.

وجرى توجيه اتهامات بالفساد والاحتيال وغسل الأموال، لماجاشول في شهر نوفمبر الماضي، على خلفية عقد تدقيق بقيمة 255 مليون راند (16 مليون دولار) عندما كان رئيسا لحكومة إقليم "فري ستيت".

سيريل رامافوزا جنوب أفريقيا جوهانسبرج أمين عام الحزب الحاكم آس ماجاشول

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