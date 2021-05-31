الصين تسمح لكل زوجين بإنجاب 3 أطفال وتؤخر التقاعد

بكين- (د ب أ):

وافقت الصين على السماح لكل زوجين بإنجاب ما يصل إلى ثلاثة أطفال، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"نقلا عن اجتماع بقيادة رئيس البلاد شي جينبينج.

وترأس شي، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، اليوم الاثنين اجتماعا للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب من أجل الاستماع إلى تقارير حول تدابير السياسة الرئيسية للتصدي بفعالية لشيخوخة المجتمع خلال الخطة الخامسة الرابعة عشرة والتي تخص الفترة من عام 2021 إلى 2025 .

واستعرض المشاركون في الاجتماع قرارا بشأن تحسين سياسات الإنجاب لتعزيز النمو السكاني المتوازن على المدى الطويل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تقارير شينخوا أن الصين سوف ترفع سن التقاعد بطريقة "ثابتة وتدريجية"، دون الخوض في تفاصيل.

وكانت الصين تسمح قبل ذلك لكل زوجين بإنجاب طفلين فقط بحد أقصى.