مستشار الرئيس الفلسطيني: الدور المصري محوري في كل الشؤون الإقليمية والدولية

القاهرة- (أ ش أ):

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، أن هناك تنسيقا كاملا على أعلى المستويات بين فلسطين ومصر حول مختلف القضايا.

وشدد الهباش - في تصريحات خاصة لقناة "الحياة" مساء أمس الأحد على أهمية الدور المحوري لمصر في القضية الفلسطينية.. مشيرا إلى أن مصر لها دور محوري ليس في القضية الفلسطينية ولكن في كل الشؤون الإقليمية العربية والإسلامية والدولية.

وأضاف أن هناك تناغما في المواقف بين فلسطين ومصر حول مختلف القضايا وفي مقدمتها ضرورة تثبيت تهدئة شاملة في كافة الأراضي الفلسطينية بما يشمل وقف كل الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات وعلى المواطنين في مدينة القدس وعلى مناطق الضفة الغربية.

ولفت مستشار الرئيس الفلسطيني إلى ضرورة إطلاق عملية سياسية جدية تفضي إلى إنهاء الاحتلال، مؤكدا أن الاحتلال هو سبب الأزمة وعندما ينتهي فإن 90% من قضايا المنطقة سوف تنتهي.

وأضاف قائلا "مطلوب كبت يد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ووقف الاعتداءات الإسرائيلية عن المقدسات الدينية ووقف التهجير ووقف هدم البيوت واقتلاع الأشجار".

وأشار إلى ضرورة البدء في إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من خلال آليات تشرف عليها الدولة الفلسطينية بمؤسساتها الرسمية وبالتعاون مع المجتمع الدولي وفي مقدمته مصر.

وأوضح أن الضمان الوحيد لوصول الدعم لمستحقيه أن يكون عبر قنوات رسمية، مشددا على وجود حكومة واحدة تمثل الشعب الفلسطيني المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطيني.

وبين أن وزارة المالية الفلسطينية تنفق شهريا على احتياجات قطاع غزة أكثر من 120 مليون دولار، دون أن يكون هناك أي نوع من الجباية أو العائدات الضريبية من قطاع غزة.