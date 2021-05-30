Masrawy logo white

فلسطين.. إغلاق مراكز علاج كورونا في الضفة الغربية

10:42 ص الأحد 30 مايو 2021
فلسطين.. إغلاق مراكز علاج كورونا في الضفة الغربية

فيروس كورونا

وكالات:

أعلن مسؤول طبي فلسطيني عن إغلاق كامل لأقسام علاج مرض كوفيد-19 في المستشفيات الحكومية في الضفة الغربية.

وقال منسق أسرة مرضى كورونا في وزارة الصحة الفلسطينية، عنان الراشد، لوكالة "شينخوا"، إن حالة الانخفاض في أعداد الإصابات بالمرض ترافقت مع إغلاق عدة مستشفيات كانت مخصصة لعلاج مصابي كورونا في مدن الضفة.

وأوضح الراشد أن عمليات التطعيم الكبيرة التي جرت في الضفة الغربية أدت لمناعة مجتمعية، وهو ما أسفر عن انخفاض أعداد الإصابات بشكل عام، وأعداد المرضى في المستشفيات.

وذكر أنه بناء على المعطيات والأرقام المسجلة في مدن الضفة الغربية، تم إغلاق أقسام علاج مرض كورونا في المستشفيات الحكومية.

يأتي ذلك فيما سجلت الأراضي الفلسطينية أمس السبت، 3 حالات وفاة بمرض فيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية في قطاع غزة، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفاد التقرير اليومي للوزارة، بتسجيل 269 إصابة جديدة بالمرض، 19 منها في الضفة الغربية و250 في غزة، مقابل 399 حالة تعاف.

بذلك ارتفعت حصيلة الإصابات بالمرض في الأراضي الفلسطينية منذ مارس 2020 إلى 336679 ، بينها 3822 حالة نشطة، و329097 حالة تعاف، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 3760.

وفيما يخص الأشخاص الذين تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا، فبلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 304889 شخصا، بينهم 217207 تلقوا جرعتين من اللقاح.

فيروس كورونا كوفيد 19 الضفة الغربية فلسطين

الخبر التالى:

فيروس كورونا: فيتنام تعلن رصد سلالة جديدة تبدو مزيجا من السلالتين الهندية والبريطانية

كورونا.. لحظة بلحظة

1132

إصابات اليوم

54

وفيات اليوم

909

متعافون اليوم

258407

إجمالي الإصابات

14904

إجمالي الوفيات

189476

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:درجات الحرارة غدا.. الأرصاد تعلن طقس الاثنين 31 مايو (القاهرة 40)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا