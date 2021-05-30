كوريا الجنوبية تسجل 480 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سول - (د ب أ):

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 480 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 139 ألفا و 910 حالات.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت 6 حالات وفاة إضافية بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1957.

كما تعافي من المرض 642 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 130 الفا و 381 حالة.