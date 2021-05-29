إنقاذ العشرات من القرود النادرة من التهريب إلى "كمبوديا"

بانكوك- (بي بي سي):

قالت هيئة الحياة البرية في تايلاند، إنها أنقذت العشرات من قرود "المكاك"، طويلة الذيل، المهددة بالانقراض، من عملية تهريب إلى منطقة متاخمة لـ"كمبوديا" المجاورة.

وكانت الشاحنة، التي اُعترضت عند نقطة تفتيش، تحمل أكثر من 100 قرد، في أكياس وسلال بلاستيكية.

وأظهرت مقاطع مصورة القرود وهي تلهث، بحثا عن الهواء، وقد توفي 18 واحدا منها ووصفت حالة أربعة منها بالحرجة، ونقلوا إلى مستشفى ميداني مؤقت.