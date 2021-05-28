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أمريكا تعتزم تجميد عمليات التمويل لإثيوبيا لاستمرار الحرب في تيجراي

06:41 م الجمعة 28 مايو 2021
أمريكا تعتزم تجميد عمليات التمويل لإثيوبيا لاستمرار الحرب في تيجراي

أحد أفراد القوات الخاصة في منطقة تيغراي في إثيوبي

واشنطن - (د ب أ):

طلبت الولايات المتحدة من بنوك تنمية متعددة الأطراف تعليق عمليات تمويل إلى إثيوبيا مع ظهور تقارير جديدة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في إقليم تيجراي الذي مزقته الحرب، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ونقلت بلومبرج عن روبرت جوديك، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لمكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية، قوله أمام لجنة بمجلس الشيوخ، يوم أمس الخميس، إن الصراع الذي لا ينتهي في تيجراي، وهو إقليم يتاخم إريتريا، تسبب في وضع أشبه بالمجاعة.

كانت الولايات المتحدة قد فرضت، الاثنين الماضي، عقوبات اقتصادية "واسعة النطاق" على ثاني أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان.

وقال جوديك إن "هناك تقارير مؤكدة تشير إلى وفيات بين سكان تيجراي جراء سوء التغذية والمجاعة".

وذكر أنه نتيجة لذلك، تقوم الولايات المتحدة "بمنع الدعم لعمليات إقراض جديدة من بنوك تنمية متعددة الأطراف، لا تلبي الاحتياجات الإنسانية الأساسية وتطلب من حلفائنا أن يفعلوا الأمر نفسه".

وفي العام الماضي، حصلت إثيوبيا على مليار دولار في شكل مساعدات من الولايات المتحدة.

إثيوبيا تيجراي أمريكا روبرت جوديك

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