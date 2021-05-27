تنكيس الأعلام فوق البيت الأبيض بعد مقتل 8 أشخاص في إطلاق نار بكاليفورنيا

واشنطن - (د ب أ):

ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، مساء الأربعاء، أنه تم تنكيس الأعلام فوق البيت الأبيض، تكريما لضحايا هجوم مسلح في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأضافت الشبكة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في بيان إن هذه هي المرة الخامسة التي يأمر فيها بتنكيس الأعلام عقب حوادث إطلاق نار جماعية.

وكتب بايدن على تويتر: "ما زلنا ننتظر الكثير من تفاصيل إطلاق النار الجماعي الأخير في سان خوسيه، ولكن هناك بعض الأشياء التي نعرفها على وجه اليقين. هناك ما لا يقل عن ثماني أسرة لن تكون مكتملة مرة أخرى. كل حياة تسلبها رصاصة تنفذ إلى روح أمتنا".

ووقع إطلاق النار في ساحة لصيانة القطارات.

وأعلنت السلطات أن موظفين بالإضافة إلى المشتبه به، وهو موظف سابق، من بين القتلى.