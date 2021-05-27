Masrawy logo white

تنكيس الأعلام فوق البيت الأبيض بعد مقتل 8 أشخاص في إطلاق نار بكاليفورنيا

02:22 ص الخميس 27 مايو 2021
تنكيس الأعلام فوق البيت الأبيض بعد مقتل 8 أشخاص في إطلاق نار بكاليفورنيا

أرشيفية

واشنطن - (د ب أ):
ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، مساء الأربعاء، أنه تم تنكيس الأعلام فوق البيت الأبيض، تكريما لضحايا هجوم مسلح في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأضافت الشبكة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في بيان إن هذه هي المرة الخامسة التي يأمر فيها بتنكيس الأعلام عقب حوادث إطلاق نار جماعية.

وكتب بايدن على تويتر: "ما زلنا ننتظر الكثير من تفاصيل إطلاق النار الجماعي الأخير في سان خوسيه، ولكن هناك بعض الأشياء التي نعرفها على وجه اليقين. هناك ما لا يقل عن ثماني أسرة لن تكون مكتملة مرة أخرى. كل حياة تسلبها رصاصة تنفذ إلى روح أمتنا".

ووقع إطلاق النار في ساحة لصيانة القطارات.

وأعلنت السلطات أن موظفين بالإضافة إلى المشتبه به، وهو موظف سابق، من بين القتلى.

تنكيس الأعلام البيت الأبيض حادث إطلاق نار هجوم مسلح

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1140

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

987

متعافون اليوم

257275

إجمالي الإصابات

14850

إجمالي الوفيات

188567

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا