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أول دولة أوروبية.. أيرلندا تدين ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية

12:05 ص الخميس 27 مايو 2021
أول دولة أوروبية.. أيرلندا تدين ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية

برلمان أيرلندا

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أيدت الحكومة الإيرلندية اقتراحًا برلمانيًا يدين "الضم الفعلي" للأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل، بحسب ما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية.

وبحسب التقرير، تُعد أيرلندا أول من يستخدم هذه العبارة من بين حكومات الاتحاد الأوروبي بشأن إسرائيل.

من جانبه أعرب وزير الخارجية الإيرلندي سايمون كوفيني، عن تأييده لاقتراح البرلمان، وندد بما وصفه بمعاملة إسرائيل "غير العادلة بوضوح" للشعب الفلسطيني.

وأضاف كوفيني أمام البرلمان: "حجم ووتيرة ما تقوم به إسرائيل من توسع استيطاني وطبيعته الاستراتيجية والنية من وراء ذلك أوصلنا إلى نقطة نحتاج عندها إلى أن نكون صادقين بشأن ما يحدث بالفعل على الأرض.. إنه ضم فعلي".

هذا المحتوى من

الاحتلال الاسرائيلي أيرلندا الأراضي الفلسطينية

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