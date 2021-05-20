السفارة الفلسطينية في سلطنة عمان تنظم وقفة تضامنية

مسقط- (د ب أ):

نظمت السفارة الفلسطينية في سلطنة عمان وقفة تضامنية، الخميس، جراء الهجوم العسكري على غزة واقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى وتطبيق سياسات وإجراءات تهجير الشعب الفلسطيني من منازله في مدينة القدس.

ووفق وكالة الأنباء العمانية اليوم، حضر الوقفة أعضاء البعثة الدبلوماسية وعددٌ من أبناء الجالية الفلسطينية المقيمين في السلطنة وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا .

ودعا الحضور إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار وتهجير الفلسطينيين من منازلهم في القدس.