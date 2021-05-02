البرلمان العربي يدين منع ميليشيا الحوثي إقامة الصلاة في المساجد بقوة السلاح

01:19 م الأحد 02 مايو 2021
البرلمان العربي يدين منع ميليشيا الحوثي إقامة الصلاة في المساجد بقوة السلاح

رئيس البرلمان العربي

القاهرة – (أ ش أ ):

أدان البرلمان العربي قيام ميليشيا الحوثي بمنع وإيقاف إقامة صلاة التراويح في مساجد العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها بقوة السلاح، معتبراً أنها تمثل مظهراً صارخاً من مظاهر الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها هذه الميليشيا بحق أبناء الشعب اليمني.

وأكد البرلمان العربي أن هذا التصرف البغيض الذي يتناقض مع مبادئ الأديان ويخالف المواثيق الدولية التى تؤكد على احترام حرية العقيدة وحماية دور العبادة، يضاف إلى سجل ميليشيا الحوثي الإنقلابية المليء بالعديد من الجرائم ضد الإنسانية، ويكشف عن وجهها القبيح في عدم احترامها لحرمة الشعائر الدينية ومشاعر المسلمين فى هذا الشهر الكريم.

وشدد البرلمان العربي أن محاولات ميليشيا الحوثي لفرض آرائها ومعتقداتها الدينية بالقوة على أبناء الشعب اليمني هو صورة من صور الإرهاب الفكري والديني الذي تمارسه هذه الميليشيا، بالتوازي مع اعتداءتها الإرهابية المستمرة ضد المدنيين.

ودعا البرلمان العربي الاتحادات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية، إلى نبذ وشجب هذا السلوك غير الإنساني الذي يستهدف مبادئ التعايش الديني والسلام الاجتماعي في الجمهورية اليمنية، مؤكداً على التضامن مع أبناء الشعب اليمني في ممارسة حقهم المشروع في حماية معتقداتهم وتنوعاتهم الفكرية ومذاهبهم المختلفة.

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البرلمان العربي ميليشيا الحوثي إقامة الصلاة في المساجد صلاة التراويح

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