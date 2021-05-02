تحقيقات داخل الشرطة الأمريكية ضمن جهود إصلاح وكالات إنفاذ القانون

واشنطن - (د ب أ)

بدأت وزارة العدل الأمريكية تحقيقات واسعة النطاق داخل اثنتين من قوى الشرطة الأمريكية كجزء من جهود إدارة بايدن لإصلاح وكالات إنفاذ القانون المتعثرة.

وذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" أمس السبت، أن وزارة العدل ستولى خلال التحقيقات مع الجهازين الشرطيين اهتماما مكثفا على سياسات استخدام القوة، وهي مسألة حاسمة في أي جهد لإصلاح الشرطة.

ويكاد يكون من المؤكد أن تؤدي التحقيقات، التي ستستغرق شهورا لإتمامها، إلى قواعد أكثر وضوحا وشمولا تحكم متى يمكن للضباط إخضاع شخص ما أو الاعتماد على تدابير قد تكون قاتلة، وفقا للصحيفة.

ويقول الخبراء إن المشكلة هي أن مثل هذه المراجعات لن تكون قادرة إلا على معالجة جزء ضئيل من سياسات استخدام القوة التي قد تنطوي على مشاكل في إدارات الشرطة في البلاد التي يقدر عددها بـ 18 ألف إدارة للشرطة.