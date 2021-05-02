تحقيقات داخل الشرطة الأمريكية ضمن جهود إصلاح وكالات إنفاذ القانون

12:18 ص الأحد 02 مايو 2021
تحقيقات داخل الشرطة الأمريكية ضمن جهود إصلاح وكالات إنفاذ القانون

وزارة العدل الأمريكية

واشنطن - (د ب أ)

بدأت وزارة العدل الأمريكية تحقيقات واسعة النطاق داخل اثنتين من قوى الشرطة الأمريكية كجزء من جهود إدارة بايدن لإصلاح وكالات إنفاذ القانون المتعثرة.

وذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" أمس السبت، أن وزارة العدل ستولى خلال التحقيقات مع الجهازين الشرطيين اهتماما مكثفا على سياسات استخدام القوة، وهي مسألة حاسمة في أي جهد لإصلاح الشرطة.

ويكاد يكون من المؤكد أن تؤدي التحقيقات، التي ستستغرق شهورا لإتمامها، إلى قواعد أكثر وضوحا وشمولا تحكم متى يمكن للضباط إخضاع شخص ما أو الاعتماد على تدابير قد تكون قاتلة، وفقا للصحيفة.

ويقول الخبراء إن المشكلة هي أن مثل هذه المراجعات لن تكون قادرة إلا على معالجة جزء ضئيل من سياسات استخدام القوة التي قد تنطوي على مشاكل في إدارات الشرطة في البلاد التي يقدر عددها بـ 18 ألف إدارة للشرطة.

وزارة العدل الأمريكية أمريكا واشنطن الشرطة الأمريكية

الخبر التالى:

خارجية فلسطين تدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على المحتفلين بسبت النور
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 226531

    عدد المصابين

  • 170008

    عدد المتعافين

  • 13278

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 151093581

    عدد المصابين

  • 128421128

    عدد المتعافين

  • 3178093

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أكبر وفيات بالموجة الثالثة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا