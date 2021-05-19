الجيش اللبناني يعثر على منصات صواريخ أطلق منها على الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين
وكالات
عثر الجيش اللبناني مساء الأربعاء، على صاروخ من نوع "جراد" في سهل الناقورة، لم يطلق بين الصواريخ الخمسة التي أطلقت في اتجاه فلسطين المحتلة، هذا وتعمل فرق الهندسة في الجيش على تفكيكه.
وأعلن الجيش اللبناني، عبر حسابه على موقع "تويتر" أنه عثر على 4 منصات فارغة لإطلاق الصواريخ ومنصة مجهزة بصاروخ كان معدًا للإطلاق.
وذكر أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت منطقة وادي حامول بنحو 17 قذيفة، لافتًا إلى أن القصف الإسرائيلي لم يسفر عن وقوع أضرار أو سقوط إصابات.
بتاريخ ١٩ / ٥ /٢٠٢١ قرابة الساعة ١٦،٣٠ استهدفت مدفعية العدو الإسرائيلي منطقة وادي حامول قرب صديقين وقد أحصي سقوط ١٧ قذيفة، ولم يسفر القصف عن وقوع أضرار أو سقوط إصابات.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy https://t.co/KmEnwSFCT5— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) May 19, 2021
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