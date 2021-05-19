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الجيش اللبناني يعثر على منصات صواريخ أطلق منها على الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

09:19 م الأربعاء 19 مايو 2021
الجيش اللبناني يعثر على منصات صواريخ أطلق منها على الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

الجيش اللبناني

وكالات

عثر الجيش اللبناني مساء الأربعاء، على صاروخ من نوع "جراد" في سهل الناقورة، لم يطلق بين الصواريخ الخمسة التي أطلقت في اتجاه فلسطين المحتلة، هذا وتعمل فرق الهندسة في الجيش على تفكيكه.

وأعلن الجيش اللبناني، عبر حسابه على موقع "تويتر" أنه عثر على 4 منصات فارغة لإطلاق الصواريخ ومنصة مجهزة بصاروخ كان معدًا للإطلاق.

وذكر أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت منطقة وادي حامول بنحو 17 قذيفة، لافتًا إلى أن القصف الإسرائيلي لم يسفر عن وقوع أضرار أو سقوط إصابات.

منصات الصواريخ الجيش اللبناني الاحتلال الاسرائيلي سهل الناقورة

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