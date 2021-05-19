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جوتيريش يدعو المجتمع الدولي لضمان توفير التمويل الكافي للعمليات الإنسانية في غزة

01:10 ص الأربعاء 19 مايو 2021
جوتيريش يدعو المجتمع الدولي لضمان توفير التمويل الكافي للعمليات الإنسانية في غزة

أنطونيو جوتيريش

‏دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي للعمليات الإنسانية في قطاع غزة.
‏وقال جوتيريش وفقًا للموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، إن قطاع غزة ؤشهد معاناة إنسانية هائلة وأضرارًا جسيمة في المنازل والبنية التحتية الحيوية.
بدوره قال مسؤول الشؤون السياسية في الأمم المتحدة إن المجتمع الدولي يجب أن يبذل "كل ما في وسعه" لتهدئة العنف الذي خلف مئات القتلى والجرحى، ودعا إلى السماح بتكثيف جهود الوساطة، والتي يمكن أن تساعد أيضًا في وقف إطلاق النار ووضع حدًا للأزمة الإنسانية في القطاع.

أنطونيو جوتيريش الأمم المتحدة غزة العمليات الإنسانية

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