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غارات لطائرات الاحتلال على غزة والمقاومة ترد بقصف 6 قواعد جوية

12:15 ص الأربعاء 19 مايو 2021
غارات لطائرات الاحتلال على غزة والمقاومة ترد بقصف 6 قواعد جوية

أرشيفية

غزة - (د ب أ)

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى صباح اليوم الأربعاء، غارات عنيفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام.

وردت كتائب القسام الذراع المسلح لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" على غارات الاحتلال بقصف صاروخي لـ 6 قواعد جوية للاحتلال الإسرائيلي هي "حتسور وحتسريم ونيفاتيم وتل نوف وبلماخيم ورامون".

في عملية مشتركة مساء الثلاثاء لكتائب القسام وسرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين استهدفت رشقات صاروخية مستوطنية "سديروت" وموقع "زيكيم".

ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه العاشر صباح اليوم الأربعاء، وأسفر عن استشهاد 217 شخصًا و1500 جريح في قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه من بين الشهداء 63 طفلاً و36 سيدة و16 مسنًا، بالإضافة إلى 1500 إصابة بجروح مختلفة، منها 50 إصابة شديدة الخطورة، و370 إصابة في الأجزاء العلوية، منها 130 إصابة بالرأس، مشيرة إلى أنه من بين الإصابات 450 طفلاً و295 سيدة.

قصف غزة الاحتلال الاسرائيلي المقاومة الفلسطينية القدس غزة

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