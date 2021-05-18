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الرئاسي الليبي يبحث مع وفد أمريكي مسار العملية السياسية في ليبيا

04:31 م الثلاثاء 18 مايو 2021
الرئاسي الليبي يبحث مع وفد أمريكي مسار العملية السياسية في ليبيا

محمد المنفي

طرابلس - أ ش أ

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، وفداً أمريكياً برئاسة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، وسفير الولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند المبعوث الخاص، وعددا من مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئاسة المجلس الرئاسي أنه جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تم تناول مسار العملية السياسية في ليبيا ومساعي المصالحة الوطنية.

وفي سياق متصل، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود، إنه بحث مع المسؤولين الليبيين إجراء الانتخابات في ليبيا دون تدخل خارجي، وبشكل عادل ونزيه.

وأكد هود - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بطرابلس - رفض بلاده كل أشكال التدخلات الخارجية في شؤون ليبيا.

وحول إعادة فتح السفارة الأمركية في طرابلس، قال "إن الأمر يتطلب وقتا وإجراءات ستفعل لاحقا، معقبا أن هذا الأمر، بالإضافة إلى عودة القنصلية في بنغازي، هدف واشنطن في الفترة المقبلة"..مشددا على أهمية إجراء المصالحة الوطنية.

هذا المحتوى من

محمد المنفي طرابلس ليبيا وزارة الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة

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