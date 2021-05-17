رئيس أركان جيش الاحتلال يبلغ رؤساء بلديات محيط غزة باستمرار القتال لـ48 ساعة على الأقل

وكالات

‏أبلغ رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي مساء الاثنين، خلال لقائه مع رؤساء بلديات للاحتلال الإسرائيلي في محيط قطات غزة، أن القتال سيستمر لـ 48 ساعة على الأقل، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

‏ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن، اجتماعًا طارئا مغلقًا آخر غدًا الثلاثاء لبحث التصعيد بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

هذا ورفضت الولايات المتحدة اليوم الاثنين، للمرة الثالثة في سبعة أيام، أن يتبنى مجلس الامن الدولي بيانًا حول النزاع بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين يدعو إلى "وقف أعمال العنف" و"حماية المدنيين وخصوصًا الأطفال".

وفي غضون سبعة أيام أجرى مجلس الأمن ٣ اجتماعات طارئة حول النزاع، من دون التوصل إلى موقف مشترك، بسبب رفض واشنطن المستمر.