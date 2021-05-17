الجيش اليمني: قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين إثر معارك بمأرب

صنعاء - (د ب أ)

أفاد الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم الإثنين، بمقتل وإصابة عدد من عناصر مسلحي الحوثيين في معارك بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للجيش في بيان، إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، شنوا هجومًا مباغتا على مواقع الميليشيات في جبهة الكسارة، غربي مأرب.

وأضاف البيان، أن تلك الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي، فيما دمرت 3 سيارات دورية بعتادها ومصرع جميع من كانوا على متنها، إضافة إلى خسائر في المعدات.

وأشار البيان إلى أن قوات الجيش تمكنت من استعادة أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة "خلفتها ميليشيا الحوثي ولاذت بالفرار".

بالتزامن، شن طيران التحالف عدة غارات جوية استهدفت تعزيزات وتجمعات "معادية" في جبهة الكسارة ومحيطها، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات، وفقا للبيان.

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الخسائر حتى الآن.

وتشهد محافظة مأرب معارك عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين الذين يهاجمون مأرب بشكل مكثف منذ مطلع فبراير الماضي، وسط دعوات أممية ودولية بضرورة وقف التصعيد.

وتعد مأرب من أهم المحافظات اليمنية كونها غنية بالنفط والغاز، والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة في الجيش الحكومي، وتضم المحافظة أكثر من مليون نازح، وفق تقارير أممية.