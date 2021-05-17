Masrawy logo white

مقتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

09:29 م الإثنين 17 مايو 2021
مقتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - (د ب أ)

قتل شاب فلسطيني مساء اليوم الاثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الخليل جنوب الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن الشاب قتل جراء إصابته برصاص حي خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في مخيم العروب للاجئين شمال الخليل.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب أسفرت كذلك عن عدد من الإصابات بالرصاص وحالات اختناق.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في ‎الضفة الغربية إلى 22 بينهم طفلاً و3728 جريحًا منذ السابع من الشهر الجاري ضمن موجة توتر غير مسبوقة منذ سنوات مع الاحتلال الإسرائيلي بدأت في شرق القدس وامتدت إلى قطاع غزة.

الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي رام الله فلسطين

كورونا.. لحظة بلحظة

1201

الإصابات الجديدة

58

الوفيات الجديدة

245721

إجمالي الإصابات

14327

إجمالي الوفيات

181478

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:فرنسا تتعهد بشطب ديون السودان.. وألمانيا وإيطاليا تلغيان الديون الثنائية على الخرطوم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا