مقتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

رام الله - (د ب أ)

قتل شاب فلسطيني مساء اليوم الاثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الخليل جنوب الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن الشاب قتل جراء إصابته برصاص حي خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في مخيم العروب للاجئين شمال الخليل.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب أسفرت كذلك عن عدد من الإصابات بالرصاص وحالات اختناق.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في ‎الضفة الغربية إلى 22 بينهم طفلاً و3728 جريحًا منذ السابع من الشهر الجاري ضمن موجة توتر غير مسبوقة منذ سنوات مع الاحتلال الإسرائيلي بدأت في شرق القدس وامتدت إلى قطاع غزة.