روسيا تدين استهداف المواقع المدنية في غزة والأراضي المحتلة

موسكو - (دب أ)

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، أن موسكو تدين استهداف كل من جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مواقع مدنية.

وأكد لافروف خلال موجز صحفي في موسكو أن روسيا تدين "الضربات التي توجه من قطاع غزة إلى الأحياء السكنية (في مدن إسرائيلية)، وبالطبع الضربات غير المقبولة الموجهة إلى مواقع مدنية في أراضي الفلسطينيين"، بحسب قناة "أر تي العربية" الإخبارية الروسية.

وتابع الوزير الروسي أن المجتمع الدولي قد وجه كل الإشارات الضرورية إلى طرفي النزاع، وأصبحت تسويته مرهونة "بقدرتهما على التوصل إلى اتفاق ونواياهما الطيبة".

وشدد لافروف على أن روسيا "ستبذل ما في وسعها من الجهود لمساعدة الطرفين على إيجاد تفاهمات وإخماد الطور الساخن من النزاع، كي تبدأ مفاوضات مباشرة بين الطرفين في أسرع وقت ممكن".

ويتبادل الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي القصف منذ العاشر من الشهر الجاري ما أسفر عن مقتل 200 فلسطيني وإصابة 1300 ودمار كبير في قطاع غزة. وعلى الجانب الإٍسرائيلي، توفي عشرة أشخاص جراء القصف الصاروخي من القطاع إضافة إلى الحاق أضرار مادية.