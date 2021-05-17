سفير كوريا الجنوبية في القاهرة: مصر تلعب دورا رياديا في المنطقة

02:30 م الإثنين 17 مايو 2021
سفير كوريا الجنوبية في القاهرة: مصر تلعب دورا رياديا في المنطقة

سفير كوريا الجنوبية الجديد بالقاهرة هونج جين ووك

القاهرة – (أ ش أ):

أكد سفير كوريا الجنوبية في القاهرة هونج جين ووك، أن مصر تلعب دورا رياديا في المنطقة، وتقوم بدور محوري في تقريب وجهات النظر بين الدول المجاورة، إذ تقع في قلب 22 دولة عربية ولها نفوذ قوي في المنطقة.

وقال السفير - في مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين- إن الاقتصاد المصري، مقارنة بالدول المجاورة، يعد من الأسرع نموا، وإن مصر شريك اقتصادي ودبلوماسي هام جدا لكوريا الجنوبية.

وأشار ووك إلى أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي هام يربط بين إفريقيا وأوروبا، وأنها سوق كبير، والحكومة تسعى لتعزيز الاقتصاد، واصفا مصر وكوريا بالشركاء المثاليين.

وقال إن "كوريا شهدت نهضة اقتصادية كبيرة وتسعى لمشاركة خبراتها في المجالات المختلفة مع مصر في ضوء العلاقات القوية والتفاهم الكبير بين القاهرة وسول، بما يحقق فائدة لشعبي البلدين".

وأضاف :"خلال العام الذي قضيته في مصر، لمست سعيا رئاسيا وحكوميا لتعزيز التطور التكنولوجي، وتحسين الحياة اليومية للمواطن المصري وتوطين الصناعات وتقليل الاعتماد على الاستيراد".. مشيرا إلى إن مصر بلد شابة وتعد شريكا هاما جدا لكوريا، وتتطلع كوريا لتطوير أوجه التعاون مع مصر في ضوء الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، كما تسعى لتعزيز التفاهم بين شعبي البلدين لدفع العلاقات الثنائية القوية.

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